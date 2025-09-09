Департаменту образования уточнили полномочия

Полномочия ведомства пересмотрело правительство региона.

Правительство Орловской области распорядилось о внесении изменений в постановление об утверждении положения о региональном департаменте образования. Аналитический обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Сообщается, что поправками уточнен круг полномочий департамента. В частности, уточнено, что ведомство обеспечивает обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов бесплатными специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования.

Также департамент предоставляет услуги ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь, переводчиков русского жестового языка – сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Предоставляет он и услуги педагогических работников в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, за исключением обучающихся за счет ассигнований федерального бюджета. Кроме того, в соответствии с обновленными полномочиями департамент образования должен участвовать в осуществлении социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан.

В то же время к компетенции регионального департамента образования больше не относится обеспечение условий для получения гражданами, содержащимися в воспитательных колониях, общего образования в общеобразовательных организациях, действующих при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Тем временем в подведомственных учреждениях УФСИН России по Орловской области стартовал новый учебный год. Всего к занятиям приступили 209 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

«В учреждениях уголовно-исполнительной системы Орловской области действуют три общеобразовательных школы и три учебно-консультационных пункта, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Все они укомплектованы научно-методической литературой, дидактическими пособиями и учебниками. Обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для начального, основного и среднего общего образования осуществляют опытные и квалифицированные преподаватели».

В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством общее образование в исправительных учреждениях УФСИН получают все осужденные к лишению свободы, не достигшие тридцатилетнего возраста. По окончании обучения каждому выпускнику вручается аттестат, в котором не упоминается о том, что обучался он за решеткой.

ИА “Орелград”