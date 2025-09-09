Орловца обвиняют в попытке подкупить главу отделения УФСБ

9.9.2025 | 17:15 Закон и порядок, Криминал, Новости

Мужчина предлагал сотруднику спецслужбы один миллион и пять тысяч рублей.

Фото: vk.com/club56875931

Уголовным делом занималось орловское управление Следственного комитета России. На данный момент следствие завершено. Утверждено обвинительное заключение. Дело передано в суд.

Как рассказали в СУ СКР по Орловской области, обвиняемый – житель города Ливны. В январе этого года он узнал, что правоохранительные органы возбудили в отношении троих его родственников дело о хулиганстве. Их заключили под стражу до суда.

Фигурант, желая изменить меру пресечения и, в дальнейшем, прекратить дело, передал начальнику отделения Управления ФСБ России по Орловской области по городу Ливны указанную сумму. При этом сотрудник спецслужбы действовал в рамках оперативного мероприятия. После передачи денег оказался задержан уже сам несостоявшийся взяткодатель.

Дело рассмотрит Ливенский районный суд. Известно, что оно возбуждалось по материалам Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования