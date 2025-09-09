Орловца обвиняют в попытке подкупить главу отделения УФСБ

Мужчина предлагал сотруднику спецслужбы один миллион и пять тысяч рублей.

Уголовным делом занималось орловское управление Следственного комитета России. На данный момент следствие завершено. Утверждено обвинительное заключение. Дело передано в суд.

Как рассказали в СУ СКР по Орловской области, обвиняемый – житель города Ливны. В январе этого года он узнал, что правоохранительные органы возбудили в отношении троих его родственников дело о хулиганстве. Их заключили под стражу до суда.

Фигурант, желая изменить меру пресечения и, в дальнейшем, прекратить дело, передал начальнику отделения Управления ФСБ России по Орловской области по городу Ливны указанную сумму. При этом сотрудник спецслужбы действовал в рамках оперативного мероприятия. После передачи денег оказался задержан уже сам несостоявшийся взяткодатель.

Дело рассмотрит Ливенский районный суд. Известно, что оно возбуждалось по материалам Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА “Орелград”