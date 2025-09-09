В гимназии Столыпина открыли спорткомплекс и стадион

9.9.2025 | 16:35 Новости, Образование, Спорт

В церемонии участвовал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Также на открытии присутствовали губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский и другие официальные лица.

Как сообщает пресс-служба губернатора, спортивный комплекс состоит из плавательного бассейна на 5 дорожек (длиной 25 метров), школы бокса и зала художественной гимнастики. Стадион получил название «Орловский колос» (в честь подсобного хозяйства, где проходят практику гимназисты).

Почётные гости возложили цветы к памятнику Столыпину и совершили экскурсию по спорткомплексу.

«Помощь одарённым детям, развитие образования и спортивной культуры, традиционных семейных ценностей – важная общенациональная задача, о которой постоянно говорит наш президент. Ростех – крупнейшая промышленная компания страны – не может оставаться в стороне от этого. В гимназии действует система поддержки талантливых ребят. Опытные педагоги помогают им раскрыть свои способности – интеллектуальные, творческие, а теперь ещё и спортивные», – высказался Сергей Чемезов.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


