«МонолитСтрой» получил крупный контракт в Орле

10.9.2025 | 6:34 ЖКХ, Новости

На капитальный ремонт улицы Машиностроительной.

Фото: ИА “Орелград”

Всего на открытый конкурс было подано три заявки. В ходе торгов удалось сэкономить более 10 миллионов рублей. Итоговая цена контракта, подписанного МБУ «Спецавтобаза» с ООО «МонолитСтрой», – 129 500 000 рублей. Предусмотрен аванс в размере 30%.

В перечне работ валка деревьев, демонтаж дорожных ограждений, существующего покрытия автодороги и тротуаров. Далее последует устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Предусмотрено повышение горловин смотровых колодцев. Также приведут в порядок примыкания к улице Машиностроительной и парковки. На тротуарах появится новая бетонная декоративная брусчатка. В благоустройство включены посев луговых газонов, установка автобусного павильона, посадка деревьев и кустарников с комом земли. Финишные работы – нанесение разметки, размещение дорожных знаков, обновление освещения.

Срок исполнения контракта – 15 сентября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, знаковый объект «МонолитСтроя» – улица Орловских партизан. Контракт на строительство дороги был заключен в апреле 2023 года. Судя по данным ЕИС «Закупки», в сентябре 2025 – он еще не исполнен. Продолжают начисляться пени за просрочку обязательств, также подписываются акты приемки.

ИА “Орелград”


