Орловских руководителей смогут увольнять за долги

Такое возможно при превышении лимита просроченной задолженности.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области создал определенные рычаги влияния на руководителей подведомственных ему бюджетных учреждений. Он издал приказ, позволяющий разрывать трудовые отношения с руководителями по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. В частности, приказом определены предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности учреждения, превышение которых влечет расторжение трудового договора с его руководителем.

Областному отделу мониторинга деятельности учреждений, предприятий, корпоративной и контрольно-ревизионной работы уже поручено в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу указанного приказа обеспечить заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключенным с руководителями бюджетных учреждений. В соглашениях будут закреплены основания для расторжения трудового договора при наличии просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимое значение.

Руководителя могут уволить при наличии учреждения кредиторской задолженности по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками, то есть при невыплате зарплаты сотрудниками в течение двух и более месяцев подряд. Увольнение может последовать и в случае наличия кредиторской задолженности по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджетную систему Российской Федерации.

В данном случае жесткие меры к директору последуют в случае неуплаты указанных платежей в течение трех месяцев подряд. Аналогичные меры предусмотрены на случай неуплаты штрафов, пеней и санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и взносов. Третье основание для увольнения – превышение кредиторской задолженности учреждения над активами его баланса в период свыше трех месяцев подряд. Исключение сделано только для балансовой стоимости особо ценного движимого и недвижимого имущества, а также имущества, находящегося под обременением, например, в залоге.

ИА “Орелград”