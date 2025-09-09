Орловцы хуже сдали ЕГЭ по русскому языку

Обнародованы результаты анализа сдачи государственного экзамена в 2025 году.

В Орловской области председатели региональных предметных комиссий и их заместители в сотрудничестве со специалистами Регионального центра оценки качества образования подготовили методический анализ результатов ЕГЭ по учебным предметам. Сборник создан с учетом полученных статических данных всего массива результатов участников ЕГЭ основного дня основного периода в Орловской области.

«Статистический анализ проведен по направлениям: выполнение заданий одинаковой формы, по видам деятельности, по тематическим разделам (блокам), по группам образовательной подготовки, заданий, проверяющих один и тот же элемент содержания, вид деятельности, с учетом уровней сложности, – уточнили в Региональном центре оценки качества образования. – На основе выявленных сложных заданий по учебному предмету подготовлен содержательный анализ данных заданий, объяснены причины ошибок при их выполнении, приведены пути преодоления затруднений».

Например, из сборника следует, что значимых изменений в результатах ЕГЭ 2025 года по русскому языку относительно результатов 2024 года не произошло. В то же время специалисты отмечают, что по сравнению с прошлым годом средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку уменьшился на 0,55 процента и составил 65,71 балла. Немного сократилось количество стобалльных работ: в этом году их оказалось 12, в 2024 году было 16. Уменьшилось количество участников ЕГЭ, сдавших русский язык на высокие баллы (свыше 81 балла): доля высокобалльных работ в этом году составила 18,13 процента, что на 3,46 процента меньше, чем в 2024 году и на 13,31 процента, чем в 2023 году.

«Очевидна тенденция к снижению доли высокобалльных работ на протяжении последних лет, среднего тестового балла, – говорится в документе. – В то же время отмечается увеличение доли экзаменационных работ на 2,01 процента в интервале от 61 до 80 баллов. Незначительно увеличилось количество участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, оно составило 0,21 процента от общего количества сдававших экзамен».

В этом году минимальный порог составлял 24 балла. В 2024 году его не смогли преодолеть 0,11 процента от общего количества участников ЕГЭ. Как и в предыдущие годы, результаты ЕГЭ школьников оказались выше результатов обучающихся по программам среднего профессионального образования. Сохранилась тенденция преобладания лучших результатов у выпускников гимназий и лицеев. По сравнению с прошлым годом хуже справились с заданиями ЕГЭ выпускники школ-интернатов. Самые высокие результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году получены в 14 образовательных организациях региона. Также отмечены 13 образовательных организаций, где есть выпускники, не достигшие минимального порога, и наблюдается доля выпускников, получивших баллы от 61 до 100 баллов, которая не превышает 60 процентов.

