Горсовет Орла одобрил выплаты для резервистов

3.6.2026 | 11:03 Важное, Новости, СВО

Они будут как единовременными, так и ежегодными.

Фото: vk.com/club207317956

Поправки в городской устав приняли единогласно — пока что в первом чтении. Это произошло на внеочередном заседании совета, которое состоялось сегодня.

Речь идёт о дополнительных мерах поддержки для работников муниципальных учреждений, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном резерве (после 1 января текущего года). В Орле им будет полагаться единовременная выплата в 120 тысяч рублей.

Кроме того, предусматривается и дополнительная ежегодная выплата. Её размер будет составлять шесть месячных окладов.

Планируется, что поступление средств начнётся через месяц после окончательного принятия поправок. При этом финансирование будет осуществляться за счёт самих учреждений.

Отметим, что «резервисты» будут получать и другие выплаты, причём даже в случае, если им не доведётся поучаствовать в сборах.

Горсовет ведёт приём предложений и замечаний от граждан — по данному вопросу. Они принимаются в здании на Пролетарской горе, 1, в кабинете 401 (до 18 июня включительно, по рабочим дням, с 9 до 13 и с 14 до 18 часов). Также можно написать на электронный почтовый адрес gorsowet@orel.ru.

ИА «Орелград»


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