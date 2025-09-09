В Орле завершается работа над муралом с Есениным

Портрет поэта украсил дом по улице Тургенева, 4.

Изображение создаёт орловский художник Владимир Кутников (KUTYASTUNTER). Образ поэта дополняют строки его стихов.

Как и сообщалось ранее, мурал Сергея Есенина соседствует с муралом Леонида Андреева. Литераторы не только жили в одну эпоху, но и были связаны дружескими отношениями.

С Орлом Есенина тоже связывает многое — здесь поэт жил в 1917 со своей второй супругой, Зинаидой Райх. В Орле родилась его дочь Татьяна.

Рисунок создаётся в рамках Международного фестиваля «Орёл — литературная столица России» (хотя его основная часть закончилась ещё 5 августа). Данный проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства области и администрации Орла.

