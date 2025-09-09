Юрия Парахина выдвинули на пост мэра Орла

Решение приняли на заседании правления ассоциации Совета муниципальных образований области.

Оно состоялось в Ливнах сегодня. В заседании участвовали главы муниципалитетов Орловщины, а также представители государственной власти.

Как сообщает «Ливенская газета», кандидатуру Юрия Парахина на пост мэра поддержали единогласно.

Напомним, что на настоящий момент должность не является выборной (в соответствии с федеральным законодательством). Кандидатуру должна одобрить специальная комиссия, затем — губернатор Орловской области. Уже после этого Парахина должны утвердить или отклонить на сессии городского совета Орла (уже нового созыва).

ИА «Орелград»