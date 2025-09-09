В Орловской области наказали 171 злостного алиментщика

Должники по алиментам были привлечены к уголовной ответственности.

В текущем году в Орловской области к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ привлечен 171 человек. По данной статье дела заводят за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Такие данные озвучила пресс-служба регионального Управления ФССП России. В ведомстве подчеркнули, что привлечение нерадивых родителей к ответственности по статье 157 УК РФ является одним из наиболее действенных рычагов воздействия.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ, принудительных работ, ареста, а также лишения свободы на срок до одного года, – говорят в областной службе судебных приставов. – В текущем году восемь жителей региона, уклоняющихся от уплаты алиментов, приговорены к реальному лишению свободы».

Стоит сказать, что за решетку попадают те, кто не воспользовался шансом на исправление. Ведь привлечение к уголовной ответственности – это уже, как говорится, крайняя мера. Сначала приставы задействуют традиционный набор инструментов для взыскания долгов, в том числе взыскание долгов со счетов алиментщика, ограничение его в праве выезда за рубеж или в праве управления транспортными средствами, арест имущества.

Если данные меры не приносят эффекта, алиментщик становится фигурантом дела об административном правонарушении и обычно получает наказание. Если и после этого он продолжает копить долги, на него заводят уголовное дело. Кстати, напоминают в УФССП, назначение уголовного наказания не освобождает должника от исполнения алиментных обязательств. Более того, должник может быть привлечен к уголовной ответственности неоднократно.

«Большинство должников, осознавая реальную перспективу привлечения к уголовной ответственности, полностью погашают задолженность по алиментам на стадиях процессуальной проверки или производства дознания, – подчеркнули в Управлении ФССП. – За истекший период 2025 года во избежание привлечения к уголовной ответственности должниками выплачено более 5,19 миллиона рублей задолженности на содержание несовершеннолетних детей. Всего же в результате применения мер уголовно-правового и административного воздействия с должников по алиментам в текущем году взыскано порядка 13 миллионов рублей задолженности».

ИА “Орелград”