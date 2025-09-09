«Втормет Черноземье» опять сменило владельца

Орловский актив перешёл от одной екатеринбурской компании к другой.

Ранее, в конце предыдущего месяца, стало известно, что Новолипецкий металлургический комбинат продал «Втормет Черноземье» компании «МКМ», зарегистрированной в Екатеринбурге. Теперь актив перешёл к другому местному предприятию, ООО «УК УВМ» (учреждённому ООО ПО «Уралвтормет»). Об этом сообщает «Абирег».

Как отмечает издание, в минувшем году «УК УВМ» сработало с выручкой в 25,8 миллиарда рублей и убытком в 218 миллионов рублей.

«Втормет Черноземье» работает с 2009 года. Компания зарегистрирована в Орле. Предприятие занимается заготовкой и переработкой чёрного металла, в штате — около 120 человек. Новолипецкий металлургический комбинат владел ей с момента её создания.

ИА «Орелград»