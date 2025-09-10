Интерес россиян к классической литературе резко вырос

10.9.2025 | 14:06 Культура, Новости

Значительный всплеск продаж зафиксирован на платформе Литрес.

Фото: Алексей Тихонюк, пресс-служба ВТБ

Статистика собрана и проанализирована накануне осеннего премьерного блока телевизионных роликов. Наибольший рост продемонстрировали: «Пиковая дама» А. С. Пушкина  +213%, «Бесприданница» А. Н. Островского  +194%, «Вишневый сад» А. П. Чехова  +132%. Другие популярные произведения: «Му-му» и «Отцы и дети» И. С. Тургенева+ 92% и 75%, «Обломов» И. А. Гончарова  +80%, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского  +69%, «Горе от ума» А. С. Грибоедова +33%, «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова +27%.

Этот тренд частично связывают с имиджевой кампанией «ВТБ — это классика», запущенной год назад. В рамках проекта известные режиссеры (Клим Шипенко, Сарик Андреасян, Игорь Гринякин) создают телевизионные ролики по мотивам классических произведений с современным счастливым финалом.

Шеф-редактор группы компаний Литрес Екатерина Писарева отмечает, что сюжеты ВТБ охватывают огромную аудиторию, стимулируют зрителей обратиться к оригинальным произведениям и переосмыслить заложенные в них идеи.

