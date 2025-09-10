Орловчанка отказалась прививать от бешенства питомцев

Пока что ей предъявили официальное требование.

Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, речь идёт о собаке и кошке. Их владелица проживает в Ливенском районе в деревне Липовец, в частном секторе.

В августе ветеринары проводили здесь «вынужденную вакцинацию животных» от бешенства. Орловчанка отказалась предоставить им своих питомцев для данной цели.

Россельхознадзор выдал женщине официальное требование об устранении нарушения. После его получения у гражданки будет 10 дней, чтобы уже самостоятельно обратиться в «Ливенский межрайонный центр ветеринарии» для вакцинации животных.

В противном случае окажется нарушен федеральный закон, по которому владельцы животных обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, направленные на предупреждение болезней их питомцев.

