Орловчанка оказывала интим-услуги в Белгороде

10.9.2025 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Девушка использовала квартиру с посуточной арендой.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Известно, что данной жительнице нашего региона 24 года. Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД по Белгородской области.

Полиция проводила профилактические мероприятия. Правоохранители выявили адрес, где происходила незаконная деятельность. Нарушительницу доставили в отдел.

В отношении девушки составили административный материал по соответствующей статье («занятие проституцией»).

«Профилактические мероприятия будут продолжены», – указали в белгородском УМВД.

