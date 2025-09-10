Орловчанка оказывала интим-услуги в Белгороде

Девушка использовала квартиру с посуточной арендой.

Известно, что данной жительнице нашего региона 24 года. Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД по Белгородской области.

Полиция проводила профилактические мероприятия. Правоохранители выявили адрес, где происходила незаконная деятельность. Нарушительницу доставили в отдел.

В отношении девушки составили административный материал по соответствующей статье («занятие проституцией»).

«Профилактические мероприятия будут продолжены», – указали в белгородском УМВД.

ИА «Орелград»