16-летнего орловца осудили за участие в террористической организации

10.9.2025 | 16:47 Криминал, Новости

Юношу приговорили к пяти годам исправительной колонии.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Несовершеннолетнего жителя Кромского района признали виновным по статье 205.5, часть 2 («участие в деятельности террористической организации»).

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, юноша, используя интернет, вступил в несколько таких организаций.

Он размещал в соцсетях высказывания, которые побуждали к насильственному свержению законной власти России, совершал действия, направленные на создание неонацистского движения, а также изобразил символику террористической организации в общественном месте (в посёлке Кромы).

Как уточнили в СУ СКР по Орловской области, всё это происходило с февраля по сентябрь минувшего года.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»


