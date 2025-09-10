Школа в Болховском получила кровавую жертву

Орловский районный суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда.

Иск подал прокурор в защиту интересов работника ООО «КристАл». Мужчина трудился на строительстве школы в деревне Жилина. В один из рабочих дней стропальщик получил множественные переломы пальцев ноги и перелом плюсневой кости.

Пострадавший долго находился на больничном, был ограничен в передвижении. Для посещения медицинской организации и смены перевязок приходилось пользоваться услугами такси. Мужчина претерпел глубокие нравственные страдания, обусловленные невозможностью продолжения привычного образа жизни, из-за лишения возможности трудиться и обеспечивать себя и близких. Также пришлось приобретать за собственные средства назначенные врачом медицинские препараты, арендовать костыли. От работодателя потребовали компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей. Представители ответчика не явились в судебное заседание. Дело рассматривается в порядке заочного производства.

По результатам расследования несчастного случая установлено, что его причинами является неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за соблюдением трудовой дисциплины. Иск о взыскании компенсации морального вреда с ООО «КристАл» удовлетворен.

В начале августа рассмотрен иск еще одного работника компании, который пострадал в этом несчастном случае. При укладке дорожных плит машинист экскаватора, двигаясь задним ходом, задел опору освещения. Она упала в зону проведения стропальщиками работ. С ООО «КристАл» взыскана компенсация недополученного заработка из-за длительного лечения в размере 453 509 рублей 63 копеек.

ИА “Орелград”