«Орелгосзаказчик» подал в суд на администрацию губернатора

Казенному учреждению не понравились выводы внеплановой проверки.

Арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании заявление казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» к администрации губернатора и правительства Орловской области о признании недействительным решения последней. Как следует из материалов дела, на основании приказа администрации губернатора была проведена внеплановая документарная проверка казенного учреждения.

Основанием для ее проведения стало обращение самого казенного учреждения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком – обществом с ограниченной ответственностью «Авилон» – на выполнение работ по проекту строительства поликлиники № 1 (разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ). Проверка прошла в конце декабря 2024 года и по ее результатам администрация губернатора отказала учреждению в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком.

Это решение учреждение оспорило в арбитражном суде. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на определение подрядчика появилось в единой информационной системе еще 2 ноября 2024 года. Начальная максимальная цена контракта составляла 1,298 миллиона рублей. Согласно протоколу подведения итогов от 17 декабря 2024 года, на аукцион была подана только одна заявка с предложением о цене контракта в сумме 1,298 миллиона рублей. По результатам рассмотрения единственной заявки комиссия по осуществлению закупок ее отклонила в связи с несоответствием участника закупки требованиям.

Например, от участника требовалось подтвердить опыт проведения генподрядных работ на требуемую сумму. А компания представила доказательства выполнения работ по договорам субподряда. При этом виды работ, выполненных по представленным договорам, являются в большинстве случаев общестроительными. В обоснование заявленных исковых требований учреждение указало, что фактический опыт выполнения аналогичных работ у «Авилона» все же имеется, пусть и в формальном статусе субподрядчика.

Кроме того, прозвучал довод о том, что согласование контракта с «Авилоном» как с единственным поставщиком происходило уже за рамками конкурентной процедуры, следовательно, подтверждать опыт выполнения аналогичных работ не нужно. Однако данные доводы были отклонены судом, который подчеркнул: следует различать заключение контракта с единственным поставщиком в случае признания торгов несостоявшимся от осуществления закупки у единственного поставщика.

В первом случае речь идет о конкурентном способе определения поставщика или подрядчика, а во втором – о неконкурентном. Это разные процедуры, и регулируются они разными нормами закона. В данном случае имело место определение поставщика конкурентным способом. И единственный поставщик должен был соответствовать требованиям, установленным в извещении о закупке. Учитывая это, у администрации губернатора имелись основания для отказа в согласовании «Орелгосзаказчику» заключения контракта с единственным поставщиком, то есть с «Авилоном» – к такому выводу пришел суд.

Кроме того, арбитраж указал, что заключение контракта с единственным подрядчиком без соблюдения установленной законом конкурентной процедуры исключает возможность участия потенциальных претендентов на заключение контракта в конкурентной процедуре, чем ограничивается конкуренция и нарушаются принципы экономии и эффективности использования денежных средств. Оспариваемое решение администрации губернатора арбитраж признал законным и в удовлетворении иска отказал.

ИА «Орелград»