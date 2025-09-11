Отравившихся грибами орловцев уже десять

Это выше статистики минувшего года.

Данные сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Речь идёт о тех, кто официально обращался к врачам по поводу этой проблемы.

За аналогичный период минувшего года было зарегистрировано восемь таких случаев.

Как уточняет ведомство, два отравления грибами произошли в текущем месяце. Остальные — в период с апреля по август включительно.

Практически во всех случаях орловцы травились грибами, которые собирали сами (в Орловском муниципальном округе, Верховском, Ливенском, Мценском и Дмитровском районах). В одном случае человек повредил здоровью, употребив в пищу консервированные грибы.

