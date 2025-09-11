В Орле на 2-й Курской завершился ремонт теплосети

Об этом сообщили в «РИР Энерго».

Планируется, что окончательная точка будет поставлена 20 сентября. Однако «РИР Энерго» уже оповестила управляющие компании о возможности подключения домов к водопроводу. Напомним, ранее сообщалось, что горячей воды в окрестных домах не будет до 13 сентября.

Также пока остаётся перекрытым участок 2-й Курской, расположенный между перекрёстками с улицей Русанова и переулком Речным.

В рамках ремонта здесь заменили 110 метров изношенных труб на новые, оснащённые надежной изоляцией из пенополиуретана. Кроме того, Новые трубопроводы оборудованы современной системой оперативного дистанционного контроля. Это позволяет следить за их работой на расстоянии.

ИА «Орелград»