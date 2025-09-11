В Орле на 2-й Курской завершился ремонт теплосети

11.9.2025 | 16:30 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в «РИР Энерго».

Фото: Администрация Орла

Планируется, что окончательная точка будет поставлена 20 сентября. Однако «РИР Энерго» уже оповестила управляющие компании о возможности подключения домов к водопроводу. Напомним, ранее сообщалось, что горячей воды в окрестных домах не будет до 13 сентября.

Также пока остаётся перекрытым участок 2-й Курской, расположенный между перекрёстками с улицей Русанова и переулком Речным.

В рамках ремонта здесь заменили 110 метров изношенных труб на новые, оснащённые надежной изоляцией из пенополиуретана. Кроме того, Новые трубопроводы оборудованы современной системой оперативного дистанционного контроля. Это позволяет следить за их работой на расстоянии.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования