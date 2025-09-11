В Орле будут изымать бесконтрольные велосипеды и самокаты

Соответствующее постановление издали городские власти.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил порядок проведения мероприятий по освобождению территории города от бесконтрольных велосипедов, самокатов, скутеров и средств индивидуальной мобильности, размещенных на улично-дорожной сети и вне созданной для этого городской инфраструктуры. Порядок включает в себя мероприятия по их перемещению, хранению и возврату. Как следует из преамбулы документа, принят он в целях обеспечения организации дорожного движения в городе Орле.

Специализированной организацией, которая фактически будет изымать велосипеды, скутеры, самокаты и прочее с городских улиц и перемещать их на спецстоянку, назначено муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Как следует из документа, при поступлении информации об обнаружении бесконтрольных средств передвижения представитель «Спецавтобазы» должен выехать на место. Если информация подтверждается, составляется акт осмотра перемещаемых средств передвижения.

В него вносится опись внешних механических повреждений средства передвижения, при их наличии, и индивидуально-определенных признаков (марка, модель, цвет, габариты, размеры, а также уникальный номер – при наличии). При составлении акта представитель специализированной организации обязан вести фото- или видеосъемку перемещаемого бесконтрольного средства передвижения – снять его надо спереди, сзади, с правого и левого боков.

После оформления акта изымаемый велосипед, скутер или самокат переместят на специализированную стоянку. Если до начала эвакуации на месте объявится владелец и предъявит представителю специализированной организации документ, подтверждающий право владения, то принудительную эвакуацию отменят. Если велосипед или самокат все-таки доставят на спецстоянку, то владелец сможет забрать свое имущество уже оттуда. Но для этого надо пройти определенную процедуру и заплатить.

В частности, придется предъявить документы, подтверждающие право собственности на средство передвижения, и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность владельца. При возврате составляется акт приема-передачи. «Возврат со специализированной стоянки средства передвижения осуществляется после уплаты расходов, связанных с его перемещением и хранением, на основании счета специализированной организации», – говорится в постановлении мэрии.

