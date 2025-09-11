Клычков назвал позорной ситуацию с «Бульваром Данилевского»

11.9.2025 | 13:16 ЖКХ, Новости

Проект должны реализовать в Верховском районе.

vestiorel.ru

Соответствующее заявление губернатор Орловской области сделал на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Об этом информирует «Орёлтаймс».

Андрей Клычков обратился к главе Верховского района Виктору Гладских: «По всероссийскому конкурсу просто позорная ситуация. У нас с вами 60 миллионов рублей по этому году. Люди, готовившие документацию, не понимали, что нужна историко-культурная экспертиза?»

Напомним, проект победил в ежегодном конкурсе в 2024, получив право на федеральное финансирование.

Также на совещании стало известно, что на данный момент освоение средств по нацпроектам в Орловской области составляет менее 50%. Между тем, до конца года остаётся менее четырёх месяцев.

ИА «Орелград»


