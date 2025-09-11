В Орловской области двери Кабельного Завода открыты для всех

В Орле двенадцатый год успешно работает Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». Это не просто предприятие, а один из флагманов региональной промышленности, обеспечивающий стабильные рабочие места и значительные отчисления в городской бюджет. Его устойчивое развитие — прямой вклад в благополучие сотен орловских семей и экономики региона.

Завод постоянно расширяется и модернизируется. В настоящий момент «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – это 35 000 кв. метров производственных и административных площадей, на которых расположены 60 производственных линий, электролизный участок, четыре печи для получения собственных медных катодов наивысшего качества, большой склад и цех готовой продукции, а также современная испытательная и измерительная лаборатория, парк автомобилей для доставки кабеля и медных проводников заказчикам по всей России и странам ближнего зарубежья. Полный цикл производства и собственная лаборатория, оснащенная передовыми инструментами и техникой, позволяет отслеживать качество сырья и готовой продукции на всем этапе изготовления. В настоящий момент в каталоге предприятия более 90 000 маркоразмеров продукции, технологи Завода регулярно осваивают выпуск новых видов кабеля и проводов, включая специальных, на низкое и среднее напряжение до 35 кВ.

Успехи «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ» — это заслуга сплоченной команды профессионалов. Завод не только выпускает кабельно-проводниковую продукцию для всех отраслей промышленности, но и предлагает окунуться в загадочный мир промышленного туризма. Проект «Медный путь» вот уже четвертый год знакомит гостей с производством изнутри. Его цель — не просто показать оборудование и все этапы производства, а продемонстрировать высокотехнологичное предприятие и мастерство сотрудников, которые круглосуточно производят кабель и изделия металлопроката.

– Для нас «Медный путь» — это возможность показать живой, современный и технологичный завод, — отмечает генеральный директор Сергей Кутенев. — Мы хотим, чтобы люди видели современную промышленность — это передовые технологии, высокое качество и отличные специалисты. Уже более тысячи экскурсантов — партнеры предприятия, гости Орловской области, студенты, школьники и просто любознательные горожане совершили увлекательное путешествие по цехам Завода.

Сотрудники предприятия рассказывают и показывают гостям работу завораживающую работу производственных линий, мощных индукционных и роторных печей, а также впечатляющую своими масштабами крутильную машину «Драм-твистер».

Успех «Медного пути» отмечен наградами на федеральном уровне и личной благодарностью губернатора области Андреем Клычковым, а также включен в перечень рекомендуемых экскурсий на федеральном портале «Открытая промышленность», созданном при поддержке Минпромторга России.

Экскурсия на предприятие позволяет увидеть производство изнутри, а также задуматься о будущей карьере, ведь Завод может стать отличным успешным стартом.

«Мы делаем все, чтобы ребята, приходя к нам работать, были уверены в том, что на свой кусок хлеба с маслом они смогут заработать, не покидая родного края. Работать на сильном, стабильном предприятии, выпускать востребованную продукцию – это и значит быть частью драйвера развития всего региона», отмечает Сергей Кутенев.

Записаться на экскурсию «Медный путь» можно на официальном сайте акселератора промтуризма «Открытая промышленность»: https://promtourism.online/expertcable.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – ООО «КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». ИНН 7743920794.