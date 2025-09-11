УМВД напомнило о последствиях подкупа избирателей

Орловская полиция предупреждает о недопустимости нарушений в ходе выборов.

Подкуп избирателей является серьезным правонарушением, за которое предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Административная ответственность наступает по статье 5.16 КоАП РФ и включает запрет на вручение денег и подарков избирателям, льготную распродажу товаров, бесплатную раздачу товаров (кроме агитационных материалов), обещания материальных благ в зависимости от итогов голосования. Штрафы составляют: для граждан: 20 000–25 000 рублей, для должностных лиц: 30 000–40 000 рублей, для юридических лиц: 300 000–500 000 рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена статьей 141 УК РФ за воспрепятствование осуществлению избирательных прав, нарушение тайны голосования, препятствование работе избирательных комиссий. Наказание включает штраф до 80 000 рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года. Предусматривается более строгое наказание за следующее: совершение преступлений с подкупом, обманом или насилием; использование служебного положения; действия организованной группы. Штрафы увеличиваются до 300 тысяч рублей, возможен арест на полгода и лишение свободы на срок до пяти лет. Отдельно рассматриваются вмешательства должностных лиц в работу избирательных комиссий: требования по регистрации кандидатов, указания по подсчету голосов, вмешательство в систему «Выборы». За эти нарушения предусмотрены штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы до 4 лет, лишение свободы на срок до 4 лет с дополнительным штрафом.

Незнание закона не освобождает от ответственности, подчеркивают в УМВД России по Орловской области.

Напомним, с 12 по 14 сентября в Орле проходят выборы в Горсовет. Всего 377 кандидатов от партий и самовыдвиженцев. Горожанам предстоит определиться со своими представителями.

ИА “Орелград”