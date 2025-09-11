Золотые лапоточки или банковский вклад: выбираем способ приумножить деньги

Павел Бажов в «Уральских сказах» сплел верования коренных народов Урала и старообрядцев, сдобрил их поверьями и рабочим фольклором. Так в декорациях шахт и заводов создал то ли новый мир, то ли послание на многие поколения. Чтобы помнили и знали, где золото лежит.

Вечер. Лес. Тишина. На месте костерка одни угольки остались. «Вдруг из самой серединки вынырнула девчоночка махонька. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек, тоже сголуба. Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. У большой сосны остановилась, топнула ножкой …». Красавица Огневушка-Поскакушка указывает на золото.

В современном мире встречи с задорными плясуньями лучше не ждать. Самый понятный и надежный способ приумножения сбережений – вклады. Учитывая ставки, и деньги от инфляции убережете, и доход получите. В ВТБ минимальная сумма вклада – 10 тысяч рублей, ставка – до 16,5%. Т-Банк гарантирует доходность от 16,2% годовых при минимальной сумме вклада – 50 тысяч рублей. Открыть его можно на срок от одногомесяца. «Газпромбанк» предлагает ставку по вкладу до 20%. Однако минимальная сумма составит 500 тысяч, а срок – один год. (Подробнее об условиях читайте на сайтах банков).

Согласно преданиям народов Урала, люди с чистыми помыслами и искренними целями могли встретить Великого Полоза. Это человеко-змей с хрустальной чешуей. «Лицо желтое, в окладистой бороде, а борода вся в тугие кольца завилась. Глаза зеленые и светят, как у кошки». Все золото в его власти. Он мог помочь найти залегания драгоценного металла, или напротив – увести жилу от старателя.

И доход, и власть над деньгами вам даст накопительный счет. Его можно открыть вместо вклада или же в дополнение к нему. Преимущества в гибкости и доступности средств – счет можно пополнить в любое время, как и снять с него деньги. Проценты начисляются на минимальный ежемесячный или ежедневный остаток. Однако ставка не фиксируется, и кредитное учреждение меняет ее простым уведомлением клиента. Накопительный ВТБ-Счет предполагает ставку до 16%. Доходность в Т-Банке – от 11% годовых. «Газпромбанк» обещает до 17% в первые два месяца, а далее 10,3%. (Подробнее об условиях читайте на сайтах банков).

А вот проскакал козлик Серебряное копытце. «Ростом не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая. Рожки о пяти ветках. Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце». В каком месте топнет – там и появится дорогой камень. «Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зеленые, бирюзовые — всякие». Только с рассветом исчезли драгоценности, раскатились по покосным ложкам.

Волшебного козлика давно никто не видел. А программа долгосрочных сбережений (ПДС) набирает популярность. Она дает возможность получать дополнительный доход в будущем, накопить на крупную покупку или образование ребенку. Счет ПДС можно открыть в негосударственном пенсионном фонде. Участники программы получают прибавку от государства к своим накоплениям – до 36 тысяч рублей в год. ПДС дает право на налоговый вычет – до 52 тысяч рублей в год и доход от инвестиционной деятельности Фонда. Вложения на счете ПДС застрахованы в пределах 2,8 миллиона рублей. Предусмотрено 100% наследование на этапе накоплений и выплат.

Как ни удивительно, но даже насекомые могут показать путь к богатству. «Мурашиная тропка как раз к этим губам и ведет, а мураши как на полянку выйдут, так на глазах и пухнут. Их боязно и в руку взять: такие они большие стали». А на лапках явственно разглядеть можно золото. Добывает умелец самородки на одну стать: как лапоточки, ростом махонькие, а веские.

Способ современных инвестиций – монеты из драгоценных металлов. Центробанк выпускает их из золота, серебра, платины и палладия. Стоимость монет определяется массой, пробой и рыночной ценой. Так, «Золотой червонец» стоит 95 370 рублей: 7,78 грамма золота 999 пробы. Можно купить талисман удачи «Республика Камерун». «Подкова» весом 31,1 грамма из серебра и золота стоит 3 850 рублей. При покупке инвестор освобождается от НДС и не платит налог при владении монетой более трех лет. Продать свой актив можно через банки или специализированные магазины.

Вот рыженькая девушка, с такой по ненастью солнышко светлеет. «Вытянулась, потончала, медяницей стала. Уперлась змея головой в камень, так искры и посыпались, светло стало, глаза слепит. Прошла змея через камень, и по всему ее следу золото горит, где каплями, где целыми кусками». Одному встреча с Медяницей, дочерью Полоза, невзгоды принесет, другому – свободу и личное счастье.

Более предсказуемый вариант с понятной доходностью и меньшим риском – облигации федерального займа. Их выпускает Министерство финансов России. Покупая ОФЗ, вы даете деньги в долг государству на определенный срок под процент. Эти проценты называются купонами – они могут быть фиксированными или переменными. Если вы дождетесь даты погашения облигации, государство автоматически вернет вам ее стоимость на счет. А еще вы можете продать такую бумагу на бирже до срока погашения – иногда дороже, чем покупали ее сами.

К счастью, случайность и воля могущественных существ уступили продуманным шагам в современной финансовой реальности. Читайте сказки детям, а деньги копите с выгодой, вкладывайте, инвестируйте.

(Изображения созданы нейросетью Алиса по запросу автора).

ИА “Орелград”