Орловца осудили за пьяный наезд с летальным исходом

11.9.2025 | 15:01 Новости, Происшествия

Автомобиль «Рено Логан» сбил пешехода.

Фото: Орловский областной суд

Дело рассматривал Свердловский районный суд.

Как сообщает прокуратура Орловской области, ДТП произошло в минувшем году в октябре.

Житель Змиёвки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и наехал на пешехода. Пострадавший не выжил.

В итоге водителя приговорили к шести годам колонии-поселения. Также мужчине запретили управлять транспортными средствами на протяжении двух с половиной лет.

