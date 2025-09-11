Орловца осудили за пьяный наезд с летальным исходом

Автомобиль «Рено Логан» сбил пешехода.
Дело рассматривал Свердловский районный суд.
Как сообщает прокуратура Орловской области, ДТП произошло в минувшем году в октябре.
Житель Змиёвки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и наехал на пешехода. Пострадавший не выжил.
В итоге водителя приговорили к шести годам колонии-поселения. Также мужчине запретили управлять транспортными средствами на протяжении двух с половиной лет.
ИА «Орелград»