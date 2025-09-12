Молодежный центр в Ливнах откроют через месяц

Такая информация прозвучала на рабочем совещании в администрации города.

Как сообщает администрация города Ливны, открытие муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Ливны» запланировано на конец октября 2025 года. Об этом было заявлено на рабочем совещании у главы города. Новое учреждение призвано реализовывать молодежную политику и аккумулировать деятельность молодежных общественных организаций. Его создание стало возможным благодаря победе Ливен в 2024 году в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи. Победители получили субсидии на реализацию программ комплексного развития «Регион для молодых». На создание молодежного центра из федерального бюджета Ливнам выделили 10,6 миллиона рублей.

«В рамках реализации проекта завершается проведение капитального ремонта здания молодежного центра, который включил в себя капитальный ремонт крыши, замену полов, потолков, дверей, системы отопления и электроснабжения, штукатурку и покраску внутренних стен и стен фасада, – перечислила руководитель городского управления культуры, молодежной политики и спорта Людмила Альшанова. – На средства, сложившиеся от экономии по результатам проведения конкурентных процедур, будут заменены окна, изготовлена и установлена световая фасадная конструкция».

По ее словам, работы по заключению контрактов на приобретение материалов и оборудования уже полностью завершены. На данный момент для нового центра приобретена необходимая мебель, компьютерное оборудование, телевизоры, акустическое и фотооборудование, спортивное и игровое оборудование. На сэкономленные по результатам аукционов средства также закупят новогодние костюмы, ель с иллюминациями, флаги, мягкие стулья, палатки и спальные мешки.

Людмила Альшанова также доложила, что по состоянию на 1 января 2025 года в структуре населения города Ливны молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет составляли 20 процентов от общей численности горожан. Приоритетными направлениями молодежной политики в городе являются вопросы образования, воспитания, охраны здоровья молодежи, создание условий для ее физического и духовного развития, поддержка молодых семей, решение вопросов занятости и отдыха.

«В 2025 году работа в этом направлении строится в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Ливны», – уточнила Людмила Альшанова. – На реализацию программных мероприятий было выделено 19,493 миллиона рублей, из них 12,685 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 322,2 тысячи рублей – средства областного бюджета. В 2024 году на программу было выделено 2,562 миллиона рублей, в том числе 1,041 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 103 тысячи рублей – средства областного бюджета».

ИА «Орелград»