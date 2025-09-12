Область поможет аграриям приобрести племенных быков

Из регионального бюджета выделят 9 миллионов рублей на субсидии.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о старте конкурсного отбора, победители которого получат субсидии на поддержку племенного животноводства. Средства будут выделены из бюджета региона, всего планируется распределить более 9 миллионов рублей. Финансируется отбор в рамках реализации проекта поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования. Заявки будут принимать по 22 сентября 2025 года в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

У участника отбора на едином налоговом счете на момент подачи заявки не должно быть долга свыше 30 тысяч рублей по уплате налогов, сборов и страховых взносов, он не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства. Традиционно субсидии не дадут иноагентам и компаниям с иностранным участием, спонсорам терроризма и разработки, приобретения и применения оружия массового поражения.

Субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые включены в перечень племенных хозяйств. Последний утвержден правительством Орловской области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Субсидии дадут им на содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества. Право на поддержку также имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, приобретающие молодняк в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре.

Субсидии не положены гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам. С получателями бюджетных средств департамент сельского хозяйства заключит соглашения, в которых будут прописаны условия достижения результатов субсидирования. Хозяйства, например, примут на себя обязательства приобрести определенное количество племенных животных.

Кстати, поддержку не получат те аграрии, которые в прошлом году были привлечены к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения. Еще одним обязательным условием субсидирования является отсутствие у соискателя крупной просроченной задолженности перед организациями, подведомственными Министерству сельского хозяйства РФ.

