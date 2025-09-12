«Откровенный фарс»: в Орле распространяется фейковая агитация

12.9.2025 | 14:10 Закон и порядок, Новости

Кандидаты якобы призывают не голосовать за оппонентов.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

О распространении на округе провокационных материалов рассказал в соцсетях Роман Берлинов. В агитке использованы его фото и имя. Якобы кандидат призывает не голосовать за одного из конкурентов, так как она выступает против мэра, администрации и одной из крупнейших партий.

«Я негативно отношусь к таким методам борьбы, – отметил Берлинов. – Они дискредитируют выборы и пытаются лишить нас желания принимать участие в них».

Кандидат заявил о направлении заявления в правоохранительные органы по данному факту.

Аналогичные по дизайну агитки распространяются и на другом округе. Их “героем” стал Дмитрий Чекулин. Он якобы также призывает не голосовать за коллегу-конкурента.

Фейковая агитация расклеивается в подъездах многоквартирных домов, что, естественно, вызывает негативную реакцию со стороны жильцов.

Напомним, в Орле с 12 по 14 сентября формируется новый состав Горсовета. Всего в выборах участвуют 377 кандидатов. 38 депутатских мандатов будут замещены в результате голосования.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования