«Откровенный фарс»: в Орле распространяется фейковая агитация

Кандидаты якобы призывают не голосовать за оппонентов.

О распространении на округе провокационных материалов рассказал в соцсетях Роман Берлинов. В агитке использованы его фото и имя. Якобы кандидат призывает не голосовать за одного из конкурентов, так как она выступает против мэра, администрации и одной из крупнейших партий.

«Я негативно отношусь к таким методам борьбы, – отметил Берлинов. – Они дискредитируют выборы и пытаются лишить нас желания принимать участие в них».

Кандидат заявил о направлении заявления в правоохранительные органы по данному факту.

Аналогичные по дизайну агитки распространяются и на другом округе. Их “героем” стал Дмитрий Чекулин. Он якобы также призывает не голосовать за коллегу-конкурента.

Фейковая агитация расклеивается в подъездах многоквартирных домов, что, естественно, вызывает негативную реакцию со стороны жильцов.

Напомним, в Орле с 12 по 14 сентября формируется новый состав Горсовета. Всего в выборах участвуют 377 кандидатов. 38 депутатских мандатов будут замещены в результате голосования.

ИА “Орелград”