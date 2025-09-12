Орловчанку осудили за заведомо ложный донос на мужа

Дело рассматривал Глазуновский районный суд Орловской области.

Местную жительницу признали виновной по соответствующей уголовной статье (306, часть 1). Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Преступление произошло в этом году в марте. Женщина, испытывая неприязнь к мужу, сообщила в полицию заведомо ложную информацию. Она заявила, что супруг якобы угрожал ей убийством.

В итоге виновной назначили наказание в виде штрафа.

Точная сумма взыскания неизвестна. Однако по уголовному кодексу штраф за такое деяние достигает 120 тысяч рублей (либо размера заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года).

ИА «Орелград»