В Орле стартовал первый день выборов в горсовет

Они продлятся три дня.

Сегодня в 8:00 в областном центре открылись все 139 избирательных участков. Орловцы выбирают депутатов городского совета седьмого созыва.

В выборах участвуют 377 кандидатов. По итогам выборов будут замещены 38 мандатов. 28 из них получат кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своих округах. Ещё 10 кандидатов выдвинут партии (по единому избирательному округу).

Проголосовать можно до воскресенья включительно с 8 до 20 часов. При себе нужно иметь паспорт (или документ, удостоверяющий личность).

Узнать адрес своего участка можно на портале Госуслуг (в личном кабинете) или на сайте Центризбиркома.

ИА «Орелград»