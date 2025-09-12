В Орле стартовал первый день выборов в горсовет

12.9.2025 | 10:43 Важное, Новости, Политика

Они продлятся три дня.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Сегодня в 8:00 в областном центре открылись все 139 избирательных участков. Орловцы выбирают депутатов городского совета седьмого созыва.

В выборах участвуют 377 кандидатов. По итогам выборов будут замещены 38 мандатов. 28 из них получат кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своих округах. Ещё 10 кандидатов выдвинут партии (по единому избирательному округу).

Проголосовать можно до воскресенья включительно с 8 до 20 часов. При себе нужно иметь паспорт (или документ, удостоверяющий личность).

Узнать адрес своего участка можно на портале Госуслуг (в личном кабинете) или на сайте Центризбиркома.

