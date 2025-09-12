На Орловщине в тройном ДТП погиб человек

12.9.2025 | 11:00 Новости, Происшествия

Авария произошла на федеральной трассе «Крым».

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП случилось накануне в 16 часов 25 минут на 359-м километре. 31-летний водитель «Лады» (ВАЗ-21102) двигался со стороны Белгорода в сторону Москвы.

Он выехал на встречную полосу. «Лада» столкнулась с грузовиком JAC. Известно, что им управлял 46-летний водитель. После этого JAC врезался в полуприцеп другого грузовика, который ехал в том же направлении, что и легковой автомобиль, позади «Лады».

Водитель легковушки скончался на месте. Также пострадали его пассажиры — 36-летняя женщина и 19-летний парень. Их доставили в Орловскую областную клиническую больницу, оказали необходимую помощь и отпустили.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП.

Фото: ГАИ Орловской области

