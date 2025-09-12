В Орловской области стартовал конкурс «Народный участковый»

Первый этап завершится 20 сентября.

На звание претендуют 19 орловских участников. Согласно условиям конкурса, все они служат участковыми уполономоченными полиции не менее трёх лет, а также не имеют взысканий.

Познакомиться с участниками и поддержать одного из них можно на сайте Управления МВД по Орловской области.

В рамках второго этапа из нескольких претендентов, победивших на первом этапе голосования, выберут одного. Орловский победитель представит область на всероссийском финале.

ИА «Орелград»