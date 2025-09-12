Орловщина выбилась в лидеры ЦФО по резюме на вакансии врачей

Однако их количество всё ещё заметно ниже нормы.

По крайней мере, об этом говорят результаты исследования, проведённого hh.ru.

По итогам августа оказалось, что в Орловской области соотношение количества резюме и вакансий врачей (размещённых на этом портале) составляет 2,2. То есть — в среднем, на каждое предлагаемое место имеется около двух соискателей.

Это высший показатель по ЦФО — кроме Москвы, где такое соотношение составляет 3,6. Однако эксперты считают, что нормальное для рынка значение должно начинаться от 4,0. Таким образом, ситуация в этой сфере ещё далека от стабильной.

Ещё хуже обстоят дела в Рязанской (2,1) и Тамбовской (1,5) областях. В остальных регионах ЦФО дефицит специалистов от здравоохранения, по данным портала, ещё выше.

Ранее стало известно, что в больницу Семашко пришли работать сразу пять молодых врачей.

ИА «Орелград»