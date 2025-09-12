Орловщина выбилась в лидеры ЦФО по резюме на вакансии врачей

12.9.2025

Однако их количество всё ещё заметно ниже нормы.

По крайней мере, об этом говорят результаты исследования, проведённого hh.ru.

По итогам августа оказалось, что в Орловской области соотношение количества резюме и вакансий врачей (размещённых на этом портале) составляет 2,2. То есть — в среднем, на каждое предлагаемое место имеется около двух соискателей.

Это высший показатель по ЦФО — кроме Москвы, где такое соотношение составляет 3,6. Однако эксперты считают, что нормальное для рынка значение должно начинаться от 4,0. Таким образом, ситуация в этой сфере ещё далека от стабильной.

Ещё хуже обстоят дела в Рязанской (2,1) и Тамбовской (1,5) областях. В остальных регионах ЦФО дефицит специалистов от здравоохранения, по данным портала, ещё выше.

Ранее стало известно, что в больницу Семашко пришли работать сразу пять молодых врачей.

