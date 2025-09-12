Запущен новый сервис оплаты проезда по номеру автомобиля

12.9.2025 | 16:43 Новости, Транспорт

Платные дороги становятся все более комфортными.

Фото: Упрдор Москва – Харьков

В России начал работать новый сервис, который позволяет водителям быстро находить и оплачивать проезд по платным дорогам. Достаточно указать номер автомобиля и можно платить через приложение ВТБ Онлайн или на портале Госуслуг (используя кнопку ВТБ Pay). Преимущества системы – автоматическое определение начислений, заполнение реквизитов без ошибок, мгновенное зачисление платежей, отсутствие комиссии.

При вводе номеров водительского удостоверения и СТС сервис также покажет задолженности за платные дороги, штрафы ГИБДД, счета за парковку в резидентных зонах.

По-прежнему оплатить проезд по платным дорогам в России можно в специальных пунктах въезда/выезда наличными и картой. Популярно использование транспондера. Для обладателей этих устройств выделены отдельные полосы на контроле. Также доступна оплата через официальные сайты операторов платных дорог.

