Ключевая ставка снижена: как это повлияет на рынок финансов?

12.9.2025 | 16:45 Новости, Экономика

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17%, что привело к пересмотру продуктов банками.

В новых условиях ВТБ прогнозирует рост рынка кредитования во втором полугодии на 9% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Основные сегменты – ипотека и потребительские кредиты  (2,5 трлн рублей и  2,3 трлн рублей соответственно). Снижение ставок по кредитам не будет радикальным, поэтому акцент останется на льготных ипотечных программах.  По итогам года прогнозируется, что жилье будет приобретаться с поддержкой в 3 из 4 сделок.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов  сообщил, что решение по снижению ставок будет принято в ближайшее время. Уже улучшены условия по кредитам наличными. Следующий шаг – смягчение условий по ипотеке и автокредитам.

Рынок сбережений физлиц также отреагирует на решение регулятора. Снижение ставок по депозитам ожидается в ближайшие две недели. Однако сохраняется доходность в двузначном диапазоне, что продолжает тренд на накопления.

«Вкладчики, условно говоря, пересели с самолета в скоростной поезд: на большие дистанции скорость снизилась, но на короткие – почти нет», – прокомментировал  Александр Пахомов.

В августе отмечено замедление роста рублевых сбережений из-за сезона отпусков и трат в преддверии начала нового учебного года. В сентябре прогнозируется прирост рынка на 0,5–0,6%.

