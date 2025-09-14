Орловцу запретили ночные прогулки по городу

Житель Орла получил по суду ограничение свободы за наезд на пешехода.

Вступил в силу обвинительный приговор Северного районного суда в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как следует из материалов дела, мужчина двигался по улицам областного центра на автомобиле марки «УАЗ Патриот», технически исправном. Он сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому светофором пешеходному переходу.

Правила дорожного движения предписывают водителям транспортных средств уступать дорогу таким пешеходам. Но в данном случае водитель этого не сделал. Потерпевшая получила травмы при дорожно-транспортном происшествии, суд посчитал, что причинены они были водителем по неосторожности. Стоит сказать, что водитель не сбежал с места происшествия. Наоборот, он оказал потерпевшей первую медицинскую помощь и даже перевязал ей голову бинтом, поскольку имелась рана.

Супруга водителя, ехавшая в той же машине, тут же вызвала скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали, ей своевременно оказали необходимую помощь. Подсудимый суду пояснил, что из-за своей невнимательности он попросту не заметил пешехода и начал тормозить только после окрика своей супруги. К сожалению, наезда избежать не удалось. В суде потерпевшая заявила, что она длительное время после случившегося проходила лечение, которое до настоящего времени не закончено.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев. В отношении него установлен ряд ограничений. Так, осужденному запретили ночные прогулки – ему нельзя выходить из своего дома после 22 часов вплоть до 6 часов утра. Ему также запретили изменять место жительства и выезжать за пределы города Орла без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

ИА «Орелград»