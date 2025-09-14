Около 720 миллионов рублей принесли в бюджет самозанятые

Орловские налоговики подсчитали поступления от нового налога.

Любопытными статистическими данными поделилось Управление ФНС России по Орловской области. Ведомство подсчитало, какую сумму заработали и сколько заплатили налога орловские самозанятые. Напомним, налог на профессиональный доход (НПД) — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на всей территории РФ.

Орловская область присоединилась к нему пять лет назад. В Управлении ФНС подсчитали, что за это время региональные самозанятые перечислили в бюджет 729 миллионов рублей и сообща заработали за это время почти 19 миллиардов рублей. На сегодняшний день в Орловской области статус самозанятого официально имеют более 48,6 тысячи плательщиков налога на профессиональный доход.

Только за последний год их количество выросло на 12 процентов. Популярность НПД эксперты объясняют совокупностью нескольких факторов. Во-первых, он позволяет легализовать свою деятельность тем, кто раньше подрабатывал без оформления отношений с государством. Для таких граждан существуют риски, в том числе риск обвинения их в незаконной предпринимательской деятельности.

«Напомним, что режим НПД подойдет гражданам, которые самостоятельно оказывают услуги или продают товар собственного производства, не имеют работодателя и наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год», – говорят в Управлении ФНС по Орловской области.

Во-вторых, стать самозанятым довольно просто. Так, по данным УФНС, более 75 процентов орловских начинающих предпринимателей зарегистрировались самостоятельно. Для этого они заполнили анкету и сделали селфи в мобильном приложении «Мой налог». Регистрация в этом приложении занимает всего несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно.

«Кроме того, стать предпринимателем помогает кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС России, – говорят в областной налоговой службе. – Зарегистрироваться в нем можно с помощью логина и пароля от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», с помощью учетной записи портала госуслуг или обратившись в уполномоченные банки, список которых представлен на сайте ФНС России».

Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, не уплачивают фиксированные страховые взносы. На других специальных налоговых режимах страховые взносы нужно платить даже при отсутствии дохода. При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь.

ИА «Орелград»