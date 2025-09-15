Озвучены предварительные итоги выборов в Горсовет

15.9.2025 | 10:32 Важное, Новости, Политика

Большинство в Орле взяла «Единая Россия».

Фото: ИА «Орелград»

Предварительные итоги голосования на выборах депутатов Орловского городского Совета седьмого созыва озвучила на заседании правительства региона 15 сентября глава облизбиркома Лилия Пиняева. По единому избирательному округу «Единая Россия» получила 39,25%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 18,63%, КПРФ – 15,24%, ЛДПР – 8,6%, «Новые люди» – 8,49%, “Партия Пенсионеров” – 5,24%.

24 мандата получили выдвинутые ЕР кандидаты. Восемь – кандидаты объединения «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», три – КПРФ. По одному мандату получили кандидаты, выдвинутые политическими партиями «Новые люди», ЛДПР, «Партия Пенсионеров».

Явка избирателей составила 30,95% (73 827 человек приняли участие в формировании Горсовета). Около 8% голосовали на дому.

