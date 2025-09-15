Озвучены предварительные итоги выборов в Горсовет

Большинство в Орле взяла «Единая Россия».

Предварительные итоги голосования на выборах депутатов Орловского городского Совета седьмого созыва озвучила на заседании правительства региона 15 сентября глава облизбиркома Лилия Пиняева. По единому избирательному округу «Единая Россия» получила 39,25%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 18,63%, КПРФ – 15,24%, ЛДПР – 8,6%, «Новые люди» – 8,49%, “Партия Пенсионеров” – 5,24%.

24 мандата получили выдвинутые ЕР кандидаты. Восемь – кандидаты объединения «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», три – КПРФ. По одному мандату получили кандидаты, выдвинутые политическими партиями «Новые люди», ЛДПР, «Партия Пенсионеров».

Явка избирателей составила 30,95% (73 827 человек приняли участие в формировании Горсовета). Около 8% голосовали на дому.

ИА “Орелград”