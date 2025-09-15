Глава ЦИК России высказалась по взрыву в Орловской области

Элла Памфилова назвала его организаторов «бандеро-гестаповцами» и «террористами».

Заявление прозвучало в ходе сессии по наблюдению за выборами.

Как сообщает ТАСС, глава комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова рассказала, что прибыла в столицу на поезде, который задержался на 12 часов именно из-за происшествия в Орловской области. Данный состав вёз в столицу орловцев, а также жителей Белгородской и Курской областей.

Булгакова назвала взрыв на Орловщине «террористическим актом, направленным на гражданское население».

Глава ЦИК согласилась с ней. «Это бандеро-гестаповцы. Террористы, которые уже по уши в крови», – заявила Элла Памфилова.

17 сентября в Орле пройдёт прощание с тремя росгвардейцами, погибшими в результате взрыва. Оно состоится в 9 часов 30 минут в здании Академического театра имени Тургенева (на площади Ленина, 2).

Семьям погибших выплатят по миллиону рублей из регионального бюджета.

ИА «Орелград»