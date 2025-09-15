Явка избирателей на территории Орла составила 30,95%

Около 8% голосовали на дому.

Из 238 567 избирателей приняли участие в выборах 73 827, сообщила на заседании правительства региона 15 сентября председатель облизбиркома Лилия Пиняева.

«С целью реализации активного избирательного права избирателей, которые в день голосования по уважительной причине не смогли прибыть в помещение для голосования, было организовано голосование на дому. Всего вне помещения для голосования проголосовали 5 921 человек, что составляет 8,02% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании», – сообщила Пиняева.

Три дня горожане выбирали из 377 кандидатов своих представителей в Орловском городском Совете. По предварительным итогам, по единому избирательному округу «Единая Россия» получила 39,25%. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 18,63%. КПРФ – 15,24%. ЛДПР – 8,6%. «Новые люди» – 8,49%. Партия Пенсионеров – 5,24%.

