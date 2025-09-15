В Орле студент подрабатывал курьером у мошенников

Его с поличным задержали сотрудники полиции.

Вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный Железнодорожным районным судом города Орла. Фигурантом уголовного дела стал теперь уже бывший студент одного из орловских техникумов. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В ходе следствия было установлено, что в 2023 году студент решил найти себе подработку, но почему-то не стал делать это легальным способом.

В мессенджере Telegram он нашел группу, которая планировала заняться дистанционным мошенничеством на территории Российской Федерации, в том числе на территории Орла. В Орле преступникам требовался курьер, который мог бы забирать деньги у обманутых граждан. На такую работу и «подписался» студент. В сентябре 2023 года кто-то из группы мошенников наугад позвонил жительнице Орла и обманул ее по распространенной схеме.

Мошенник сообщил орловчанке, что ее дочь якобы попала в дорожно-транспортное происшествие и находится в реанимации. Для ее лечения срочно требуется передать денежные средства в размере 100 тысяч рублей молодому человеку, который к ней приедет. Женщина испугалась, поверила аферисту и согласилась передать деньги. За последними к ней и приехал студент. Он забрал 100 тысяч рублей, которые затем должен был перевести своим подельникам, а часть оставить себе в качестве вознаграждения.

Но сделать это он не успел, так как оперативно сработали правоохранители. Сразу после выхода из подъезда студент был задержан сотрудниками полиции, не получив, таким образом, реальной возможности распорядиться по своему усмотрению похищенными денежными средствами. В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью и заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства. Суд приговорил его к 460 часам обязательных работ.

