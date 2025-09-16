Орловца подозревают в коммерческом подкупе

Мужчина является ведущим специалистом центра складской логистики одной из компаний.

Известно, что она производит крепежные изделия. Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

Мужчине вменяют статью 204 УК, часть 6 (коммерческий подкуп в значительном размере). Следствие считает, что преступление произошло в 2024-м году в декабре.

Предполагается, что орловец получил от руководства некоего медцентра 50 тысяч рублей. В обмен на это он поспособствовал заключению договора на оказание платных медуслуг (в виде периодического осмотра сотрудников своей организации).

Работники медицинского центра действительно проводил такие осмотры, но не в полном объёме. Однако при этом составляли положительные заключения. В отношении данных граждан возбуждено другое уголовное дело, которое тоже находится в стадии расследования.

Как уточнили в ведомстве, дело о подкупе возбуждено по материалам Управления МВД России по Орловской области

