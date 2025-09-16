Клычков пообещал обеспечить интернетом школьников с диабетом

16.9.2025 | 10:55 Медицина, Новости, Общество

Персональный подход должны проявить к каждому ребёнку.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Губернатор Андрей Клычков поднял тему во время прямого эфира в социальных сетях.

«Была встреча с управляющими советами – представителями каждой школы. В Орловской области чуть более 120 детей с диабетом на постоянном мониторинге. Поручение по каждому ребенку вести работу – предоставлять телефоны, интернет обеспечивать в индивидуальном порядке, для того, чтобы не было проблем», – рассказал орловский глава.

Также, по словам Клычкова, в областное правительство «пришли дополнительные рекомендации по «белым сервисам»». «Будем рассматривать и совершенствовать», – указал он.

При этом губернатор признал, что «безопасность сегодня выходит на особый уровень».

ИА «Орелград»


