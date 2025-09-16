«Орёлводоканал» заявил, что город тонет в стоках

16.9.2025

Бороться с этим будут с помощью публикации информации о виновниках происшествий.

ИА “Орелград”

Речь идёт о случаях, когда квартиры и подвалы многоэтажек затапливает канализационными стоками. Как заявили представители предприятия, такие случаи в Орле заметно участились. По их словам, «ситуация» уже достигла «апогея».

Причиной затоплений становится неправильное использование канализации конкретными жильцами. «Орёлводоканал» ещё раз напомнил, что в унитазы нельзя выбрасывать целый ряд предметов, в том числе, малогабаритных. Это приводит к засорам и коммунальным авариям.

Также на предприятии пообещали, что если ситуация не улучшится, то для борьбы с данной проблемой могут использовать фактор публичности. «Вешать таблички на двери хозяев квартир или на доску объявлений с фотографиями того, что послужило причиной аварии. Этих «героев » должны знать в лицо», – такие меры анонсировали в официальных соцсетях.

