Должникам по ЖКХ предлагают сэкономить на пенях

17.9.2025 | 11:27 ЖКХ, Новости

Орловский филиал АО «РИР Энерго» запустил акцию «Погаси долги без пени!».

Фото: ИА «Орелград»

Акция продлится до 25 декабря. Клиентам, которые в этот период погасит задолженность перед компанией (по плате за горячую воду и отопление) будут списаны пени, ранее начисленные за просрочку.

«Процесс списания пени предполагает оформление личного заявления клиента. Поэтому при погашении задолженности просим направить в наш адрес заполненный документ», – пояснили в «РИР Энерго». Скачать образец можно на сайте компании — в разделе «Клиентам» или в личном кабинете, пройдя по ссылке.

Подробности можно уточнить на сайте филиала, по телефону +7 (4862) 25-50-12, а также в офисе орловского подразделения.

Как уточнили в филиале, акция не распространяется на пени, которые уже являются предметом судебного разбирательства и взыскиваются в судебном порядке.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования