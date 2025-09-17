Должникам по ЖКХ предлагают сэкономить на пенях

Орловский филиал АО «РИР Энерго» запустил акцию «Погаси долги без пени!».

Акция продлится до 25 декабря. Клиентам, которые в этот период погасит задолженность перед компанией (по плате за горячую воду и отопление) будут списаны пени, ранее начисленные за просрочку.

«Процесс списания пени предполагает оформление личного заявления клиента. Поэтому при погашении задолженности просим направить в наш адрес заполненный документ», – пояснили в «РИР Энерго». Скачать образец можно на сайте компании — в разделе «Клиентам» или в личном кабинете, пройдя по ссылке.

Подробности можно уточнить на сайте филиала, по телефону +7 (4862) 25-50-12, а также в офисе орловского подразделения.

Как уточнили в филиале, акция не распространяется на пени, которые уже являются предметом судебного разбирательства и взыскиваются в судебном порядке.

ИА «Орелград»