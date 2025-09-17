На Орловщине резко выросла заболеваемость ОРВИ

Официальное число пациентов увеличилось на 41,9% всего за неделю.

Таковы данные Управления Роспотребнадзора по Орловской области – за период с 8 по 14 сентября.

Зарегистрировано около 4,8 тысяч новых обращений к врачам с такими проблемами. Около половины заболевших — это дети в возрасте до 14 лет.

В структуре вирусов регистрируется ковид (SAR-COV-2), а также вирусы негриппозного характера (риновирусы и метапневмовирусы).

Также в Орловской области продолжается вакцинация от гриппа. На данный момент прививку сделали около 37 тысяч жителей региона.

В целом по России заболеваемость ОРВИ подскочила на 63%. Отметим, что накануне в Госдуме в комитете по охране здоровья заявили, что пока что статистика по ОРВИ всё же вписывается в стандартные рамки. Вводить локдаун, по аналогии с ковидом, пока не планируется — ни по всей стране, ни даже только по школам. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Сергей Леонов.

ИА «Орелград»