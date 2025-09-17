Орловца обвиняют в истязании дочки и племянницы

Потерпевшие являются несовершеннолетними.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, перед судом предстанет житель гордоа Новосиль. Ему вменяют статью «истязание», а также «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Установлено, что преступления происходили с сентября 2024 по март 2025 года — по месту жительства орловца. Мужчина применял к девочкам жестокие методы воспитания «под предлогом достижения целей воспитательного характера».

Дочери и племяннице обвиняемого были причинены физические страдания. «Обвиняемый полностью признал вину в совершенных преступлениях», – отметили в СКР.

На данный момент дело направлено в суд. Процесс пройдёт в Новосиле.

Ранее мужчину заключили под стражу до суда.

ИА «Орелград»