В Орле заранее отметили День работника леса

Состоялось торжественное собрание, посвящённое празднику.

Напомним, он отмечается в третье воскресенье сентября.

Торжественное мероприятие состоялось в здании Управления лесами Орловской области. Сотрудников управления отметили грамотами и благодарностями губернатора и облсовета, а также другими наградами.

Также были подведены промежуточные итоги работы управления. В частности, выяснилось, что лесовосстановление проведено на площади 35,9 гектар (в весенний период). Новые культуры созданы на территории пяти лесничеств.

Всего в этом году под данную деятельность отведено 60 гектар. Оставшуюся площадь обработают в октябре.

ИА “Орелград”