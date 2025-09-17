В Орле заранее отметили День работника леса

17.9.2025 | 17:43 Новости, Общество

Состоялось торжественное собрание, посвящённое празднику.

Фото: Управление лесами Орловской области

Напомним, он отмечается в третье воскресенье сентября.

Торжественное мероприятие состоялось в здании Управления лесами Орловской области. Сотрудников управления отметили грамотами и благодарностями губернатора и облсовета, а также другими наградами.

Также были подведены промежуточные итоги работы управления. В частности, выяснилось, что лесовосстановление проведено на площади 35,9 гектар (в весенний период). Новые культуры созданы на территории пяти лесничеств.

Всего в этом году под данную деятельность отведено 60 гектар. Оставшуюся площадь обработают в октябре.

Фото: Управление лесами Орловской области
Фото: Управление лесами Орловской области

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования