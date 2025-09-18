Тарифы для обслуживания инвалидов установлены на Орловщине

Сразу несколько приказов издал областной тарифный департамент.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области издал сразу несколько приказов, которыми утверждены тарифы на социальные услуги. Обзор новшеств провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, утверждены тарифы на услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме центрами социальной профилактики и реабилитации инвалидов.

Так, стоимость предоставления площади жилых помещений составляет 195,34 рубля в день, обеспечения питанием – 419,12 рубля, обеспечения мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) – 41,6 рубля, обеспечения помещениями для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания и культурно-досуговой деятельности – 266,81 рубля, предоставления в пользование мебели – 91,82 рубля.

Тариф на предоставление жилья в специальных домах-интернатах установлен в размере 74,45 рубля в день, на обеспечение питанием – 382,84 рубля в день. В геронтологических центрах Орловской области стоимость обеспечения питанием составляет теперь 288,32 рубля в день, обеспечения одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями постояльцев, частично утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, – 106,91 рубля в день, постояльцев, полностью утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, – 115,13 рубля в день.

Определены тарифы и на ряд услуг домов социального обслуживания психоневрологического типа, в том числе установлена стоимость социально-психологических услуг. Так, тариф на социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, составляет 2,77 рубля, на психологическую помощь и поддержку, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг, – 1,85 рубля, на социально-психологический патронаж – 1,71 рубля.

«Установлены тарифы на различные виды социальных услуг, предоставляемых домами социального обслуживания общего типа в стационарной форме, – сообщают также аналитики. – Так, тариф на обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования увеличен с 90,56 рубля до 95,81 рубля в день, на выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг, – с 15,76 рубля до 16,67 рубля в день».

ИА «Орелград»