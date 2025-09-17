Орловец чуть не потерял стопу из-за лёгкой травмы пальца

17.9.2025 | 14:05 Медицина, Новости

Избежать радикальной ампутации удалось благодаря врачам больницы имени Семашко.

Как рассказали в медицинском учреждении, пациент пожилого возраста страдал от сахарного диабета, а также от атеросклероза. Мужчина травмировал палец, находясь на дачном участке. Вначале он не придал этому никакого значения. Однако затем ситуация стала ухудшаться.

В рану попала инфекция, которая не только осложнила процесс заживления и восстановления, но и привела к «некрозу тканей пальца стопы». Возникла срочная необходимость оперативного вмешательства.

Операцию делали в отделении гнойной хирургии больницы. Врачи установили, что некроз — то есть гангрена — может распространиться на всю стопу. Пришлось спасать весь организм ценой ампутации омертвевших фаланг пальца.

Ампутации стопы удалось избежать, в том числе, благодаря современным технологиям. В просвет сосуда ввели катетер с баллоном. В нужном месте он раздулся и вдавил атеросклеротическую бляшку в стенку артерии. После этого был восстановлен нормальный кровоток. Такая процедура называется баллонной ангиопластикой.

Сейчас пациент идёт на поправку.

